VW отзовет в РФ 1,2 тыс. автомобилей Audi из-за возможных проблем с управляемостью

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Российское подразделение германского автоконцерна Volkswagen (ООО "Фольксваген Груп Рус") отзывает в РФ 1,226 тыс. автомобилей Audi из-за возможных проблем с управляемостью после сервисного мероприятия, сообщил Росстандарт.

Отзыву подлежат Audi моделей A4, A5, A6, A8, Q5, Q7, Q8, реализованные в 2019-2022 гг.

Причиной отзыва Росстандарт называет сервисное мероприятие, после которого в некоторых случаях могло произойти недопустимое изменение углов развала-схождения колес задней оси. "Следствием этого может быть повышенный и неравномерный износ шин задней оси и изменение ходовых качеств автомобиля. Пониженная или неравномерная высота протектора шины может привести к потере сцепления с дорогой. Износ шины до каркаса может привести к внезапной потере давления в шине", - поясняет ведомство.

Представители ООО "Фольксваген Груп Рус" письмом или по телефону проинформируют владельцев машин, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить их в ближайший дилерский центр для бесплатного ремонта. Информацию об автомобилях, подпавших под отзыв, можно также узнать на сайте Росстандарта или с помощью сервиса Auto.ru.

На подпавших под отзывную кампанию автомобилях будут проверены углы установки колес и при необходимости выполнен бесплатный ремонт.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи Audi в РФ в 2021 году выросли на 7,6%, до 16,4 тыс. шт.