Тело младенца нашли на свалке в забайкальском селе

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Следователи СКР и сотрудники полиции в Забайкальском крае разыскивают мать погибшего младенца, возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом сообщает региональное следственное управление СК РФ.

"Тело новорожденного ребенка обнаружено 27 марта в поселке Дровяная Читинского района. (...) Назначено производство судебной медицинской экспертизы для установления причин смерти новорожденного. Устанавливается личность матери погибшего ребенка", - говорится в сообщении.

Как уточнили "Интерфаксу" в следственном управлении, тело младенца было найдено на одной из стихийных свалок села.

Дело заведено по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

В медицинские учреждения направлены запросы о женщинах, стоящих на учете по беременности.