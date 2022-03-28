КС РФ запретил замораживать платежи граждан по их кредитам в банках-банкротах

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Конституционный суд (КС) РФ запретил замораживать досрочные платежи по кредитам граждан-заемщиков в обанкротившихся банках и не принимать их к погашению из-за моратория на удовлетворение требований кредиторов.

Соответствующее постановление КС РФ вынес по итогам рассмотрения жалобы Ирины Рехиной на нормы закона о банкротстве и о банках и банковской деятельности.

Рехина взяла 20 октября 2016 года в Татфондбанке кредит на 590 тыс. рублей на пять лет под 22% годовых для покупки автомобиля, который был передан банку в залог. Уже 3 декабря 2016 года Рехина решила частично досрочно его погасить, внеся 500 тыс. рублей, в результате чего с учетом набежавших к тому моменту процентов долг уменьшился бы на 483,5 тыс. рублей. Деньги она внесла на счет, открытый для погашения кредита. Списаться они должны были в дату платежа - 20 декабря, как и было предусмотрено кредитным договором, свидетельствуют документы судов.

Однако 15 декабря ЦБ РФ ввел на три месяца мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка и ввел временную администрацию. Позднее банк лишился лицензии и был признан банкротом, обязанности конкурсного управляющего были возложены на госкорпорацию "Агентство по страхованию вкладов".

В российском законодательстве есть нормы, применение которых в подобной ситуации приводит к тому, что перечисленные заемщиком средства не засчитываются в погашение кредита, его сумма не уменьшается, а проценты продолжают начисляться в полном размере. Речь идет о пункте 4 части 9 статьи 20 закона "О банках и банковской деятельности", который запрещает после отзыва лицензии у банка прекращать обязательства перед ним путем зачета встречных однородных требований, и пункте 31 статьи 189.96 закона о несостоятельности, который называет недопустимым зачет требований в ходе конкурсного производства при банкротстве кредитных организаций.

АСВ не отрицало поступление 500 тыс. рублей на счет Рехиной, но настаивало на том, что из-за моратория погашение кредита не произошло, свидетельствуют документы судов. В августе 2017 года оно потребовало досрочного погашения кредита, а осенью обратилось в суд с требованием взыскать с Рехиной почти 733 тыс. рублей. Рехина же попросила суд признать, что она погасила долг на 511 тыс. рублей (500 тыс. рублей досрочный платеж, 11 тыс. рублей - платежи в последующие месяцы), а с АСВ взыскать проценты за пользование ее 500 тыс. рублей.

По итогам двух кругов судебных разбирательств Рехина вышла проигравшей. С нее взыскали 688 тыс. рублей - полную стоимость кредита в 590 тыс. рублей плюс просроченные проценты на 97,5 тыс. рублей, говорится в актах судов. Судья Верховного суда (ВС) РФ Сергей Романовский отказал Рехиной в передаче ее жалобы на рассмотрение судебной коллегии по гражданским делам. Обосновывая верность своих решений в пользу АСВ, суды сослались на упомянутые выше нормы, а Рехина обратилась в КС РФ с заявлением о признании их неконституционными.

КС РФ с этим не согласился, но при этом указал, что, согласно этим нормам, отзыв лицензии у банка не может препятствовать признанию внесенных гражданином-заемщиком средств на открытый для обслуживания кредита счет в качестве платежа, идущего во исполнение им своих обязательств. В таком случае банк вправе принять от гражданина-заемщика платеж, несмотря на введение моратория на удовлетворение требований кредиторов.

Граждане-заемщики и кредиторы банка, в частности вкладчики, являются разными категориями лиц, обратил внимание суд, поэтому заемщик, перечисливший деньги для погашения займа, не становится кредитором банка. "То обстоятельство, что до наступления согласованной даты погашения заемщик формально может считаться кредитором банка в отношении перечисленной суммы и может отменить (изменить) заявку на погашение кредита, в данном случае не должно иметь решающего значения, поскольку сам по себе такой текущий счет открывается в связи с банковским кредитом и с целью его погашения, то есть самостоятельный интерес заемщика в ведении такого счета можно предположить отсутствующим", - указал КС РФ.

В ином случае возникает риск, который и реализовался в ситуации Рехиной, - заемщик не получит назад переданные банку деньги, но при этом останется должником по кредиту и будет вынужден повторно оплачивать долг.

Судебные решения по делу Рехиной должны быть пересмотрены, решил КС.