Минтруд не ожидает массовых сокращений работников в РФ

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил об отсутствии у российских работодателей планов по массовому увольнению сотрудников.

Об этом Котяков сообщил в понедельник на заседании комитета Госдумы по труду.

Он добавил, что по данным мониторинга Минтруда, в РФ порядка 14 тыс. работников находится в неоплачиваемом отпуске, также работодатели уведомили о планируемом сокращении порядка 50 тыс. сотрудников, и новых уведомлений на этот счет за последнее время в центры занятости не поступало.

По данным Минтруда, всего по найму в стране работают порядка 55 млн граждан.

В свою очередь Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) подтверждает данные Минтруда об отсутствии планов массовых сокращений на ближайшее время.

Информация об отсутствии планов у российских работодателей в ближайшей перспективе проводить массовые сокращения отражает реальное положение дел, сообщил в понедельник "Интерфаксу" зампредседателя ФНПР Александр Шершуков.

"Число заявленных сокращений пока не носит массовый характер", - сказал собеседник агентства.

При этом замглавы профсоюзного объединения отметил, что речь идёт именно о ближайшей перспективе. "Не следует ждать массовых увольнений именно на сегодняшний день. Относительно более поздней перспективы - пока неясно", - сказал он.

ФНПР является крупнейшим российским объединением профсоюзов, в членских организациях состоят около 20 млн человек.