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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:24

Водитель автобуса отправлен в колонию-поселение за ДТП с двумя погибшими под Новгородом

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Суд в Великом Новгороде приговорил водителя рейсового автобуса из Петербурга к 2,5 годам колонии-поселения за ДТП с двумя погибшими, сообщила областная прокуратура.

Новгородский районный суд установил, что в июле 2021 года водитель автобуса Yutong на трассе М-10 "Россия" в деревне Витка превысил скорость до 70 километров в час и врезался в стоявший перед поворотом Opel Corsa. В легковом автомобиле погибли два человека. В автобусе было 52 пассажира, они не пострадали.

Водитель полностью признал вину. Суд признал его виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух человек (ч. 5 ст. 264 УК).

Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, с автотранспортного предприятия, где работал осужденный, будет взыскано 3 млн рублей компенсации в пользу родственников погибших.

Новгород Витка МВД прокуратура Новгородской области Новгородский суд
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