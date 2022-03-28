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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:31

ЕБРР закроет офисы в Москве и Минске

ЕБРР закроет офисы в Москве и Минске
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в знак несогласия с российской спецоперацией на Украине решил закрыть офисы в Москве и Минске.

Это решение в пресс-релизе ЕБРР названо "неизбежным итогом действий, предпринятых Российской Федерацией при помощи Белоруссии".

"Мы продолжаем выражать неизменную поддержку Украине и уже согласовали первоначальный пакет помощи Украине и другим странам, затронутым войной, объемом 2 млрд евро", - сообщает ЕБРР.

ЕБРР не инвестирует в новые проекты в России с 2014 года.

ЕБРР Украина Москва Минск
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