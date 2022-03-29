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Скидки на проезд в метро Москвы продлили до конца года

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Пассажиры Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) и Некрасовской (розовой) линий московского метро до конца года смогут получить скидки на проезд в рамках акции "Время ранних", сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Чтобы сохранить комфортные и выгодные поездки для миллионов жителей по решению мэра Москвы мы продлеваем акцию до конца года", - привели слова Ликсутова на портале мэра и правительства города.

Получить скидки пассажиры указанных линий могут по рабочим дням с момента открытия метро до 07:15 и с 08:45 до 09:15. Размер скидки - до 50%.

Акцию запустили в ноябре 2020 года с целью разгрузки востребованных участков метро в часы пик. По данным столичных властей, ежедневно скидки получает около 100 тыс. пассажиров.

Максим Ликсутов
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