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Жительница Алтайского края получила более 9 лет колонии за смерть сына после избиения

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Суд в Алтайском крае приговорил к 9 годам лишения свободы 37-летнюю местную жительницу, признав ее виновной в смерти годовалого сына в результате причинения тяжкого вреда его здоровью, сообщило региональное управление СКР во вторник.

"Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", - говорится в сообщении.

По версии следствия и суда, днем 6 июня 2021 года в одном из сел Бурлинского района осужденная, пытаясь успокоить сына, ударила его не менее семи раз в голову и туловище. Женщина доставила ребенка в медучреждение, но от полученных травм мальчик по дороге скончался.

Ей назначено наказание в виде 9 лет и 3 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. В ходе следствия обвиняемая вину не признала.

Отмечается, что в 2019 году женщина была осуждена за истязание своего 7-летнего сына, ей было назначено условное наказание. По решению суда она была лишена родительских прав в отношении троих старших детей.

Алтайский край СКР
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