После отравления детей в Каспийске задержан директор водоканала

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В Каспийске задержан и.о. директора местного МУП "Водоканал" после отравления двух десятков детей, сообщили в СК Дагестана.

Там напомнили, что с 19 по 21 марта в микрорайоне "Кемпинг" отравился 21 человек, в том числе 20 детей, шестеро из которых были дошкольного возраста. Десять детей пришлось положить в больницу.

По предварительной версии, они отравились водопроводной водой.

По факту расследуется уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет (п. "б" ч. 2 ст. 238 УК).