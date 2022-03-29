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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:26

Петербуржец, толкнувший полицейского после требования снять крестик, осужден условно

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Пушкинский районный суд Петербурга признал местного жителя виновным в насилии по отношению к полицейским. Об этом сообщает во вторник объединенная пресс-служба судов города.

Как сообщается, в феврале 2022 года мужчина был задержан в поселке Шушары за административное правонарушение. В дежурной части полиции перед тем как препроводить его в специальное помещение для задержанных лиц полицейский потребовал снять и передать на хранение веревку с крестиком. Отмечается, что требования сотрудника полиции были законны. В ответ задержанный толкнул полицейского и после этого еще ударил руками по голове другого сотрудника.

Фигурант, признанный виновным по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), приговорен к одному году условно.

При вынесении решения суд учел, что мужчина вину признал и раскаялся, ранее не судим, извинился перед потерпевшими, положительно характеризуется.

Петербург
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