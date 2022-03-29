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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:26

С начала года суды провели почти сто тысяч веб-заседаний

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Почти сто тысяч заседаний прошли в РФ с участием сторон в режиме веб-конференции с использованием личного компьютера или другого устройства.

"С 1 января этого года законодательно закреплена возможность участия в судебных заседаниях посредством веб-конференции с использованием личного компьютера или другого устройства. С применением этой технологии с 1 января этого года проведено свыше 97 тысяч судебных заседаний", - заявил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев на семинаре-совещании председателей советов судей судов и советов судей субъектов РФ.

По его словам, с начала года в суды также поданы в электронном виде более 1,2 млн процессуальных документов.

Вместе с тем, Лебедев сообщил, что к настоящему времени в Верховный суд РФ поступило 631 предложение о совершенствовании процессуального законодательства, 178 предложений по укреплению правовых гарантий независимости судей и 195 предложений о модернизации материально-технической базы судопроизводства и организационного обеспечения деятельности судов.

"Поступившие предложения свидетельствуют о том, что к числу наиболее актуальных вопросов осуществления правосудия относятся оптимизация судебной нагрузки, расширение сферы применения приказного и упрощенного производства по гражданским делам и экономическим спорам, институтов внесудебного и досудебного урегулирования споров", - сказал Лебедев.

По его словам, судами также подготовлены предложения о применении электронной почты в целях извещения участников судопроизводства о времени и месте судебного заседания, переводе судебных архивов в электронную форму и сокращении сроков судопроизводства, а также о расширении возможностей привлечения судей, пребывающих в отставке, к осуществлению правосудия.

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