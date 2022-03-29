В Великом Новгороде убрали канализацию из-под памятника генералу Коровникову

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Коммунальщики в Великом Новгороде вынесли аварийную канализационную трубу из-под памятника советскому генералу Ивану Коровникову, на которую его установили более 5 лет назад, сообщили во вторник "Интерфаксу" в мэрии.

"Трубу перенесли. Территория вокруг памятника будет благоустроена к 9 мая", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что непосредственной причиной коммунальных работ стал прорыв канализации, случившийся как раз у памятника Коровникову в новогодние праздники.

Согласно информации городской администрации, установка памятника на улице его имени была согласована властями с условием соблюдения охранных зон сетей водопровода и канализации. Почему это требование не было выполнено и вынос сетей не был проконтролирован, мэрия пока не сообщает.

В годы Великой Отечественной войны Коровников воевал под Новгородом. В 1944 году 59-я армия под его командованием участвовала в операции по освобождению города.

Память генерала увековечена на новгородской земле в названиях улиц и школ. В 1972 году Коровников первым из россиян удостоился звания почетного гражданина Новгорода.