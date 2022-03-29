Житель Крыма оштрафован на 450 тысяч рублей за призывы к терроризму

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону оштрафовал на 450 тысяч рублей крымчанина Александра Матвеева за экстремистские публикации в соцсетях, сообщает пресс-служба суда. Ему также запретили в течение двух лет заниматься администрированием сайтов.

Следствие и суд установили, что Матвеев с августа 2019 по июнь 2021 года выложил несколько видеозаписей и публикаций, содержащие признаки призывов к терроризму, а 14 августа 2019 года - публикацию с призывом к совершению насилия в отношении сотрудников ФСБ.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 205.2 (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) и ч. 2 ст. 280 УК (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).