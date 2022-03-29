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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:42

Орловские экс-полицейские получили реальные сроки за кражу 70 т зерна

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Суд вынес приговор по делу о крупной краже пшеницы и рапса в отношении двух бывших высокопоставленных сотрудников УМВД России по Орловской области и местного жителя, сообщает СУ СКР по региону.

Судом установлено, что в августе 2019 года двое экс-полицейских незаконно завладели 35 т пшеницы, принадлежащей индивидуальному предпринимателю, и 24 т семян рапса, принадлежащего ООО "Орел-Агро-Продукт".

Для перевозки похищенного рапса полицейские задействовали местного жителя – водителя, который вступил с ними в преступный сговор. Похищенное они реализовали третьим лицам.

Как отмечается, преступными действиями обвиняемых индивидуальному предпринимателю причинен материальный ущерб на суму 280 тысяч рублей, а ООО "Орел-Агро-Продукт" – на сумму 624 тыс рублей, говорится в сообщении.

Бывшему замначальника межмуниципального отделения полиции "Новодеревеньковское" УМВД России по Орловской области Джемиту Мирзоеву назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы; экс-начальнику межмуниципального отделения ГИБДД Павлу Данилову – 5 лет лишения свободы; жителю Новодеревеньковского района, работавшему водителем, – 2,5 года лишения свободы. Приговором суда всем назначено отбывать наказание в исправительном учреждении общего режима.

Орловская область
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