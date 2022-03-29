Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:42

Почта банк купил сервис покупки билетов для групп

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Почта банк купил компанию SmartBilet для развития сервиса коллективной покупки билетов в театры и кино по "Пушкинским картам", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации.

В банке объяснили, что сервис позволяет, к примеру, учителю купить билеты сразу на группу учеников.

"Это простой и удобный онлайн-механизм, который позволяет учителю выбрать сразу несколько мест (билетов) на схеме, сформировать единый заказ и ссылку для оплаты, которую можно через мессенджеры отправить всем участникам. Затем ребята по этой ссылке сами выбирают место, оплачивают билет, а учитель по ней сможет отслеживать, сколько билетов из заказа уже выкуплено", - отметили в кредитной организации.

Сервис доступен на сайте и в мобильном приложении Почта банка. Он также позволяет приобрести билеты на другие мероприятия или доплатить за покупку билетов с другой карты, если средств на "Пушкинской карте" недостаточно.

Компания SmartBilet основана в 2010 году, занимается разработкой программного обеспечения для продажи билетов. В перечень услуг также входят создание сайтов для продажи билетов и интернет-реклама. Ранее компания входила в группу eKassir.

Программа "Пушкинская" карта была запущена в сентябре 2021 года в условиях пандемии. Ее участники в возрасте от 14 до 22 лет могут получить определенную сумму для приобретения билетов в театры и музеи, участвующие в программе. Субсидия Почта банку на 2022-2024 годы в рамках реализации программы "Пушкинская карта" составит 79 млрд рублей.

Почта банк Пушкинская карта SmartBilet
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Роскомнадзор заблокировал сайты с эпизодами "Масяни"

Дипломатическое противостояние

Четырех высокопоставленных российских дипломатов просят покинуть Ирландию

Четырех высокопоставленных российских дипломатов просят покинуть Ирландию
Дипломатическое противостояние

Бельгия выдворит 21 российского дипломата

Ответные меры РФ визового характера в отношении ЕС не затронут рядовых европейцев

Дипломатическое противостояние

Нидерланды вышлют 17 российских дипломатов

Нидерланды вышлют 17 российских дипломатов

Совет директоров Альфа-банка покинули еще пять человек

Johnson & Johnson приостановит поставки в РФ средств для персонального ухода

Военная операция на Украине

Минобороны РФ решило сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях

Военная операция на Украине

Мединский объявил, что РФ делает два шага для деэскалации конфликта на Украине

Мединский объявил, что РФ делает два шага для деэскалации конфликта на Украине

Ройзман оштрафован на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код