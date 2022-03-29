Почта банк купил сервис покупки билетов для групп

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Почта банк купил компанию SmartBilet для развития сервиса коллективной покупки билетов в театры и кино по "Пушкинским картам", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации.

В банке объяснили, что сервис позволяет, к примеру, учителю купить билеты сразу на группу учеников.

"Это простой и удобный онлайн-механизм, который позволяет учителю выбрать сразу несколько мест (билетов) на схеме, сформировать единый заказ и ссылку для оплаты, которую можно через мессенджеры отправить всем участникам. Затем ребята по этой ссылке сами выбирают место, оплачивают билет, а учитель по ней сможет отслеживать, сколько билетов из заказа уже выкуплено", - отметили в кредитной организации.

Сервис доступен на сайте и в мобильном приложении Почта банка. Он также позволяет приобрести билеты на другие мероприятия или доплатить за покупку билетов с другой карты, если средств на "Пушкинской карте" недостаточно.

Компания SmartBilet основана в 2010 году, занимается разработкой программного обеспечения для продажи билетов. В перечень услуг также входят создание сайтов для продажи билетов и интернет-реклама. Ранее компания входила в группу eKassir.

Программа "Пушкинская" карта была запущена в сентябре 2021 года в условиях пандемии. Ее участники в возрасте от 14 до 22 лет могут получить определенную сумму для приобретения билетов в театры и музеи, участвующие в программе. Субсидия Почта банку на 2022-2024 годы в рамках реализации программы "Пушкинская карта" составит 79 млрд рублей.