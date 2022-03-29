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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:42

Магазины OBI в России останутся закрытыми

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Немецкий DIY-ритейлер OBI подтвердил, что его магазины в России останутся закрытыми.

"В свете последних спекуляций, исходящих из России, OBI четко подтверждает, что все российские магазины останутся закрытыми, как было объявлено", - говорится в сообщении компании.

Ранее в марте OBI сообщила, что приняла решение закрыть магазины и приостановить операции в РФ. Во вторник категорийный руководитель сети OBI в РФ Максим Суравегин в ходе "Форума DIY" заявил о планах сети возобновить работу. "Сегодня мы работаем над устранением технического сбоя, и в ближайшие 14 дней заработают наши магазины. Сначала в Москве, затем в Петербурге и во всей стране", - сказал он (цитата по telegram-каналу форума).

В РФ у OBI 27 магазинов и 4,9 тыс. сотрудников.

Сеть представлена в 10 странах Центральной и Восточной Европы и объединяет более 640 магазинов, в том числе более 350 в Германии. Численность персонала составляет 48 тыс. человек. Оборот OBI в 2021 году составил 8,7 млрд евро.

OBI
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