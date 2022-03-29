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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:05

ГТЛК рассмотрит возможность не штрафовать партнеров при нарушении обязательств

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) рассмотрит вопрос о неприменении штрафных санкций, а также о возможности продления сроков исполнения договоров и корректировки цен в 2022 году в случае нарушений обязательств поставщиком (исполнителем, подрядчиком) из-за последствий введения ограничительных мер в отношении РФ со стороны недружественных иностранных государств, сообщила компания.

Заседание совета директоров компании планируется провести 4 апреля.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании – РФ в лице Минтранса.

По итогам 2021 года лизинговый портфель ГТЛК вырос по сравнению с 2020 годом на 4,8% и составил 1,4 трлн рублей. В 2021 году ГТЛК поставила клиентам 8,4 тыс. единиц новых грузовых вагонов, 28 воздушных судов, 23 водных судна, 949 единиц пассажирской техники (в том числе 477 единиц по нацпроекту "Безопасные качественные дороги") и более 32 тыс. единиц цифрового оборудования.

На конец 2021 года парк ГТЛК с учетом законтрактованной техники насчитывал 305 воздушных судов, 201 водное судно и более 101 тыс. единиц железнодорожной техники.

Государственная транспортная лизинговая компания ГТЛК
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