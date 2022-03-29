РФ прорабатывает с дружественными странами импорт оборудования для ТЭК

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Россия изучает возможность импорта оборудования для топливно-энергетического комплекса через дружественные страны, сообщила пресс-служба правительства.

"У нас две основные задачи – обеспечение стабильной работы ТЭК, внутреннего рынка, недопущение роста цен на топливо выше инфляции и сохранение экспортного потенциала. Отдельная задача – наладить логистику поставок импортного оборудования. Сейчас эти вопросы активно прорабатываются с дружественными странами", - приводятся в сообщении слова вице-премьера Александра Новака.

Он отметил, что в настоящее время Минэнерго и Минпромторг прорабатывают вопрос импорта оборудования с зарубежными компаниями, которые готовы поставлять дополнительное необходимое оборудование.

Ранее Новак в ответе на вопросы депутатов Госдумы сообщал, что перечень технологий и оборудования, которые подпали под новые санкции, пока до конца не ясен. При этом он отметил, что у России есть возможности заместить технологии, в частности в нефтепереработке, но это повлияет на стоимость и сроки реализации программ модернизации НПЗ.