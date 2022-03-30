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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:28

Татарстанец попался на попытке вывезти за границу когти и клыки хищника

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Таможенники в аэропорту Казани обнаружили в багаже одного из вылетающих пассажиров когти и клыки хищника, сообщает пресс-служба Татарстанской таможни.

"В багаже мужчины находились когти и клыки крупного хищника, предположительно семейства кошачьих. Количество когтей составило 177 штук, клыков - шесть", - говорится в сообщении.

Разрешительных документов на перемещение дериватов у мужчины не оказалось.

Таможенники приняли решение о проведении экспертизы, так как перемещение дериватов через границу Евразийского экономического союза осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

Татарстан Казань Федеральная таможенная служба
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