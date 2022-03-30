Лавров сообщил о планах РФ вместе с Ираном искать пути по обходу санкций

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Россия в отношениях с Ираном будет выстраивать практические шаги, которые позволят обходить санкции Запада, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

В начале проходящих в Китае переговоров с иранским коллегой Хосейном Абдоллахианом Лавров обратил внимание "на попытки западных коллег подорвать принцип суверенного равенства государств, принцип невмешательства во внутренние дела".

"Одним из инструментов такой неприемлемой политики являются, как вы сказали, односторонние нелегитимные санкции. И в наших отношениях с Ираном как с нашим партнером мы будем добиваться осуждения этого неприемлемого явления в международных дискуссиях и также будем выстраивать практические шаги, которые позволят обходить эти незаконные действия", - сказал Лавров.