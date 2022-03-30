Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Лавров сообщил о планах РФ вместе с Ираном искать пути по обходу санкций

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Россия в отношениях с Ираном будет выстраивать практические шаги, которые позволят обходить санкции Запада, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

В начале проходящих в Китае переговоров с иранским коллегой Хосейном Абдоллахианом Лавров обратил внимание "на попытки западных коллег подорвать принцип суверенного равенства государств, принцип невмешательства во внутренние дела".

"Одним из инструментов такой неприемлемой политики являются, как вы сказали, односторонние нелегитимные санкции. И в наших отношениях с Ираном как с нашим партнером мы будем добиваться осуждения этого неприемлемого явления в международных дискуссиях и также будем выстраивать практические шаги, которые позволят обходить эти незаконные действия", - сказал Лавров.

Сергей Лавров Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Американец Тревор Рид во второй раз объявил голодовку в мордовской колонии

Американец Тревор Рид во второй раз объявил голодовку в мордовской колонии

Глава РАН отметил, какие меры позволят остановить отток учёных из России

Кремль одобрил проработку идеи Володина расширить список товаров для экспорта за рубли

В Кремле прокомментировали сроки перехода на оплату российского газа в рублях

В Кремле прокомментировали сроки перехода на оплату российского газа в рублях

Сотрудники ФСБ задержали 60 сторонников украинских радикалов в 23 регионах РФ

МЧС опровергло информацию о готовящейся эвакуации жителей Белгородской области

МЧС опровергло информацию о готовящейся эвакуации жителей Белгородской области

Решение о квотировании экспорта подсолнечного масла из РФ поддержано таможенниками

Решение о квотировании экспорта подсолнечного масла из РФ поддержано таможенниками

Правительство предложило обязать агрегаторов такси передавать ФСБ данные

Росавиация разрешила "дочке" "Аэрофлота" проводить техобслуживание Airbus A330

Росавиация разрешила "дочке" "Аэрофлота" проводить техобслуживание Airbus A330
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код