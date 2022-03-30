Экс-министр сельского хозяйства Мордовии осужден по делу о мошенничестве

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Суд в Мордовии вынес приговор бывшему министру республиканского правительства по делу о мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону в среду.

По данным следствия, в 2018 году подсудимый выдал знакомому предпринимателю фиктивную расписку о якобы выданном ему займе в размере 1,8 млн рублей с выплатой процентов на сумму более 600 тыс. рублей. При этом документ был датирован январем 2016 года, а деньги предполагалось вернуть в конце 2017 года. После чего фигурант направил иск в суд о взыскании суммы с коммерсанта, однако заявление было оставлено без рассмотрения.

Действия подсудимого квалифицированы судом по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ, части 1 статьи 303 УК РФ (покушение на мошенничество, фальсификации доказательств по гражданскому делу), ему назначено два года колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Следствие не приводит в релизе подробности о бывшем министре.

Вместе с тем информированный источник уточнил "Интерфаксу", что осужден экс-министр сельского хозяйства республики Виктор Печаткин. Согласно открытым данным, он занимал должность министра с 1997 по 1999 годы, а также в период с 2003 по 2007 годы.