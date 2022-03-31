Ростуризм оценил внутренний турпоток в 31 млн человек с мая по сентябрь 2022 года

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В России за пять летних месяцев 2022 года - с мая по сентябрь - отдохнут более 31 млн человек, это на 4-10% превысит результат 2021 года, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова на встрече правительства и представителей туриндустрии.

"Удачно проведенный летний сезон с мая по сентябрь - это залог успешного года в туризме. В прошлом году мы набрали очень успешный темп восстановления отрасли и в турпотоке, и в рабочих местах, и в обороте отрасли. И мы рассчитываем этот темп не сбавлять. Исходя из текущего спроса, мы прогнозируем, что турпоток за пять теплых месяцев с мая по сентябрь в среднем вырастет по сравнению с прошлым годом от 4 до 10% в зависимости от региона и суммарно превысит 31 млн человек", - сказала она.

По прогнозу ведомства, турпоток на Черноморском побережье вырастет на 30% к 2020 году, там отдохнут около 8 млн человек за сезон, если учитывать только классифицированные средства размещения. С учетом гостевых домов и туристиеского жилья цифра должна быть еще выше, добавила Догузова.

Она подчеркнула, что рост турпотока напрямую влияет на занятость в отрасли.

"Мы рассчитываем не просто удержать занятость в туризме, мы рассчитываем ее нарастить. Мы рассчитываем, что в этом году в отрасли будет работать, включая сезонный персонал, не менее 2,7 млн человек. Для нас это будет очень хороший результат, так как он будет выше даже доковидного 2019 года", - сообщила глава Ростуризма.