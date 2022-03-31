Март 2022 года стал самым солнечным для Петербурга в XXI веке

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Более 178 часов солнца подарил Петербургу март этого года, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

"Окончательное количество часов солнечного сияния в марте будет известно только вечером, но уже понятно, что в этом веке получился самый солнечный март. Вчера солнечное сияние в городе достигло 178,3 часа, превысив показатель 2005 года, когда было отмечено 177,8 часа", - написал Колесов в соцсети в четверг.

Он отметил, что циклон, пришедший в северную столицу в середине третьей декады марта, заставил солнце прятаться за облаками. Так, 25 марта оно не показывалось весь день, 26-го светило менее часа, 28-го - около двух часов.

"В итоге не удалось приблизиться к рекордным годам, и март 1996 года остается на сегодня самым солнечным в Петербурге с продолжительностью сияния 194,1 часа", - посетовал синоптик.

Между тем четверг в Петербурге обещает быть солнечным. В настоящий момент, по данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на улице минус два градуса. В течение дня воздух может прогреться до плюс одного.