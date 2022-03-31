Российские студенты, отчисленные из вузов Европы, смогут бесплатно учиться в РФ

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Россияне, обучавшиеся за рубежом и безосновательно отчисленные из европейских университетов, смогут бесплатно продолжить свою учебу в российских вузах.

Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"Вступительные испытания для таких студентов будут проходить в упрощенном порядке, который определит сам вуз. Курс, на который может быть зачислен студент, будет определяться индивидуально с учетом его достижений. В этом случае он будет принят в порядке перевода", - отмечается в сообщении пресс-службы правительства.

Студенты смогут учиться на бюджетных местах или по договорам о платных образовательных услугах, при этом стоимость такого обучения будет полностью компенсироваться за счет вуза, отмечают в пресс-службе.

Подробный порядок приема студентов образовательные организации разработают в течение 10 дней.