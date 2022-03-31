Российские туристы за 20 лет вывезли за рубеж более $300 млрд

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Российские туристы за 20 лет вывезли за рубеж более $300 млрд, эти средства фактически пошли на создание туристической инфраструктуры за границей, сообщил в четверг вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Вчера европейское мониторинговое агентство сообщило, что мир потеряет $7 млрд из-за отсутствия российских туристов. От нас зависит, чтобы эти 7 млрд нашла российская туриндустрия. На самом деле это гораздо больше. Потому что на самом деле, Россия на протяжении 20 лет вывезла более $300 млрд, на которые эта инфраструктура отстроилась, развивалась по всем популярным международным направлениям", - сказал он на встрече правительства РФ с представителями туротрасли.

"Наша страна заждалась этих инвестиций", - подчеркнул Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что за последний год виден взрывной рост туристической инфраструктуры в России и важно в текущей ситуации не потерять этот темп.