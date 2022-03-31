Жительница Ухты оштрафована за дискредитацию ВС и оскорбление президента

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Городской суд Ухты оштрафовал горожанку за две публикации во "ВКонтакте" - с оскорблениями в адрес президента России и с дискредитацией российских военных, сообщила объединенная пресс-служба судов Коми.

Женщина в суде не спорила, что сделала эти публикации, но говорила, что не видит в них правонарушения.

Суд привлек ее к административной ответственности по ч.3 ст.20.1, ч.1 ст.20.3.3 КоАП. За каждое нарушение она оштрафована на 30 тысяч рублей. Решения о штрафах еще не вступили в законную силу.