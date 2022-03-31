Экс-глава Минстроя Ставрополья получил три года за махинации с госконтрактами

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Промышленный районный суд Ставрополя вынес приговор бывшему министру строительства и архитектуры края Алексею Когарлыцкому, который в 2019 году был арестован по подозрению в злоупотреблении полномочиями и взяточничестве, сообщила пресс-служба суда.

"Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Кроме того, подсудимому назначен штраф в размере 50 млн рублей. Он лишен права занимать руководящие должности на госслужбе сроком на три года.

Как сообщалось, в уголовном деле чиновника было десять эпизодов по статьям "Злоупотребление должностными полномочиями", "Получение взятки", "Превышение должностных полномочий" (статьи 285, 290 и 286 УК РФ).

Речь шла о фактах получения взяток и о махинациях с госконтрактами, в том числе при выполнении строительных работ в краевых кардиодиспансере и онкодиспансере, культурно-образовательном и музейном комплексе в Ставрополе.