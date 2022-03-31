В ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком в Чапаевске пострадали четверо

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В Чапаевске столкнулись пассажирский автобус Peugeot и грузовик "МАЗ", травмы получили трое взрослых и ребенок, сообщили в управлении МВД по Самарской области.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося. По предварительной версии, водитель грузовика не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автобусом.

Пострадали пассажиры автобуса. Женщины 2001 и 1962 годов получили помощь медиков на месте ДТП, женщине 1979 года рождения и 11-летнему мальчику потребовалась госпитализация.