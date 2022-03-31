Трое рабочих погибли при обрушении грунта при монтаже трубопровода "Евраз ЗСМК"

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Обрушение грунта произошло при монтаже трубопровода подрядной организацией на производственной площадке АО "Евраз объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат" ("Евраз ЗСМК", Новокузнецк, входит в Evraz). Об этом сообщили "Интерфаксу" в управлении по связям с общественностью Evraz.

"Под завалом оказались три работника подрядной организации. На место были оперативно вызваны медслужбы и службы спасения, организованы спасательные работы. В настоящее время всех работников подняли, без признаков жизни", - сказал сотрудник управления.

"Евраз ЗСМК" образован в 2011 году, производит длинномерную продукцию строительного и машиностроительного сортамента, включая рельсы для железной дороги, трамвайных путей и метрополитена.