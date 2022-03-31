Возбуждено дело о гибели трех рабочих при монтаже трубопровода

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - После гибели трех рабочих в Новокузнецке при обрушении бетонной конструкции котлована трубопровода возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности гибель людей (ч.3 ст. 143 УК), сообщили в СК по Кемеровской области.

Обрушение произошло около 17:00 по местному времени (13:00 по Москве) во время замены труб водопровода подрядчиками на производственной площадке АО "Евраз объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат" ("Евраз ЗСМК", Новокузнецк, входит в Evraz). По версии следствия, для монтажа труб четыре человека спустились на дно котлована глубиной 5 метров. В этот момент на них обрушилась бетонная плита с насыпанным сверху грунтом. Из четверых рабочих выбраться из котлована смог только один. Троих засыпало. Они погибли.

Причину их смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Следователи изымают документы о порядке проведения работ по замене труб и выясняют, что за эти работы отвечал.

Прокуратура проводит в связи со случившимся проверку исполнения законодательства об охране труда.