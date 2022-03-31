В РФ предложили снять ограничения на временно ввезенные иностранные контейнеры

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Правительство предлагает снять действующие сейчас ограничения, связанные с использованием для внутренних перевозок иностранных контейнеров, временно ввезенных на территорию РФ.

Законопроект (N98359-8) внесен в Госдуму, размещен в электронной базе данных парламента.

Согласно действующему законодательству, временно ввезенные в РФ железнодорожные транспортные средства международной перевозки или перевозимые на них контейнеры, могут использоваться для внутренней перевозки по территории РФ однократно. Внесенный законопроект вводит исключение для контейнеров. Контейнеры, перевозимые на временно ввезенных в РФ железнодорожных транспортных средствах, а также контейнеры, перевозимые на морских судах, судах внутреннего водного транспорта и судах смешанного (река-море) плавания, могут использоваться для внутренних перевозок по территории РФ многократно в пределах срока временного ввоза, следует из законопроекта.

В пояснительной записке говорится, что принятие закона позволит обеспечить российский рынок перевозок достаточным количеством контейнеров.

В случае принятия, закон вступит в силу со дня официального опубликования, но будет распространяться на контейнеры, находящиеся на территории РФ до дня вступления закона в силу.