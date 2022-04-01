Землетрясение магнитудой 5,3 произошло недалеко от Южных Курил
Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в пятницу утром в Тихом океане возле Южных Курил (Сахалинская область), сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.
"Эпицентр землетрясения находился в 119 км юго-западнее острова Симушир на глубине 103 км", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, в населенных пунктах островов землетрясение не ощущалось, тревога цунами не объявлялась.