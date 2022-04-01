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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:05

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло недалеко от Южных Курил

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в пятницу утром в Тихом океане возле Южных Курил (Сахалинская область), сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Эпицентр землетрясения находился в 119 км юго-западнее острова Симушир на глубине 103 км", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, в населенных пунктах островов землетрясение не ощущалось, тревога цунами не объявлялась.

РАН Южные Курилы
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