Кадыров потребовал США увеличить поставки оружия на Украину

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что требует от президента США Джо Байдена увеличить поставки ПЗРК Javelin на Украину. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Требуем от Байдена увеличить поставки "Джавелинов"! Я готов лично наградить старика за активное содействие российской спецоперации", — заявил глава Чечни.

Как утверждает Кадыров, чеченские бойцы в Мариуполе в режиме 24/7 заняты поиском и устранением "бандеровской и националистической нечисти"

Кадыров добавил, что эту задачу чеченцам "облегчает господин Байден, который обеспечивает российских бойцов современным американским вооружением".

"Особенно ребятам полюбился ПЗРК Javelin, который имеет двойную эффективность. Чтобы не отдавать этот ценный трофей, националисты обычно жертвуют 2-3 жизнями. А потом уже наши бойцы уничтожают из него целый экипаж бандеровцев", — написал глава Чечни.