ФСБ сообщила о задержании десяти пособников сирийских террористов

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщает о задержании в нескольких российских регионах десяти пособников запрещенной в РФ террористической организации "Хайят Тахрир аш Шам", действующей в Сирии.

Как сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы, задержания проходили на территории республик Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Краснодарского края, Астраханской, Волгоградской, Новосибирской, Тульской и Тюменской областей.

По указанию террористов задержанные "создали разветвленную межрегиональную сеть по сбору, аккумулированию и переводу денежных средств на счета и банковские карты, зарегистрированные на третьих лиц", сообщили в ФСБ.

"В дальнейшем полученные деньги под прикрытием благотворительности направлялись на нужды боевиков, находящихся в подконтрольной террористам идлибской зоне Сирийской Арабской Республики", - говорится в сообщении спецслужбы.

ВПо адресам проживания подозреваемых изъяты средства коммуникации, платежные инструменты, а также иные документальные материалы, подтверждающие их противоправную деятельность.

"В отношении указанных лиц возбуждены и расследуются уголовные дела за содействие террористической деятельности", - сообщили в ЦОС.

В ФСБ не привели других подробностей спецоперации и не раскрыли личности задержанных.