Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:55

Второй в РФ детеныш гигантского муравьеда родился в новосибирском зоопарке

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Детеныш гигантского муравьеда, внесенного в Международную Красную книгу, родился 11 марта в новосибирском зоопарке имени Ростислава Александровича Шило, сообщается в пятницу на странице зоопарка в социальной сети "ВКонтакте".

Отмечается, что это второй случай размножения гигантских муравьедов в РФ и первый в самом новосибирском зоопарке.

Ранее сообщалось, что зоопарк получил пару гигантских муравьедов в 2020 году. Они были привезены из города Нюкёбинг-Морс (Дания) в рамках Европейской программы сохранения вида.

Гигантских муравьедов зовут Калле и Майя, до прибытия в новосибирский зоопарк у них уже рождались детеныши. До прибытия Калле и Майи в Новосибирск, в России гигантские муравьеды жили только в Калининградском зоопарке.

Гигантские муравьеды относятся к отряду неполнозубых. В этом отряде кроме муравьедов есть еще ленивцы и броненосцы. У муравьедов тоже замедлен метаболизм, и они не двигаются быстро. Гигантский муравьед - самое крупное животное в отряде неполнозубых, длина его тела составляет 110-130 см. У него нет зубов, а язык достигает в длину 60 см - он нужен муравьеду для добычи корма. Животное разрушает термитники и муравейники, и языком, смоченным липкой слюной, быстро собирает насекомых.

Природная популяция гигантских муравьедов сокращается из-за критических изменений среды обитания. Эти животные часто гибнут в лесных пожарах. В рамках специальных программ природоохранные организации, научные институты, зоологические парки ведут работу по сохранению вида.

Новосибирск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российские компании, чьи расписки торгуются за рубежом, "обязаны" будут вернуться в РФ

Фестиваль "Артдокфест" в России проводиться не будет

Фестиваль "Артдокфест" в России проводиться не будет

В марте в РФ зафиксировали рекордную 145-часовую DDos-атаку

Силовиков Курской области перевели в режим повышенной готовности

Силовиков Курской области перевели в режим повышенной готовности

Белгородский губернатор не ждет дефицита топлива из-за пожара на нефтебазе

Белгородский губернатор не ждет дефицита топлива из-за пожара на нефтебазе

РКН предупредил о рассылке фейковых писем якобы от имени ведомства

ЦБ смягчит ограничения на переводы средств за рубеж для физлиц

ЦБ смягчит ограничения на переводы средств за рубеж для физлиц

Причиной пожара на нефтебазе в Белгороде назвали авиаудар Украины

Россия с 1 апреля вводит запрет на экспорт подсолнечника и рапса

Два человека пострадали в результате пожара на нефтебазе в Белгороде

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код