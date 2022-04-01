Глава горводоканала Каспийска отправлен под домашний арест по делу об отравлении

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Каспийский городской суд избрал меру пресечения в отношении и. о. директора МУП "Водоканал" Каспийска (Дагестан) по делу об отравлении людей. Об этом сообщила журналистам руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева.

"Городской суд, удовлетворив ходатайство следствия, поддержанное прокурором, отправил подозреваемого под домашний арест до 22 мая", - сказала Мамаева.

Подозреваемый арестован в рамках расследования уголовного дела по пункту "б" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и предназначенных для детей в возрасте до шести лет).

По данным Минздрава республики, с 19 по 27 марта текущего года в Каспийскую городскую больницу поступили 61 ребенок и семеро взрослых с признаками кишечного отравления.

"Предварительной причиной отравления могла стать питьевая водопроводная вода", - говорится в сообщении ведомства.