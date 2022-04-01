Экс-собственник "Открытия" подал в ВС жалобу на арест имущества на 157 млрд руб.

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Бывший собственник группы "Открытие" Вадим Беляев 30 марта подал в Верховный суд РФ жалобу на арест имущества в пределах суммы 156,6 млрд рублей, следует из картотеки суда.

Как сообщалось, Арбитражный суд Москвы 31 августа 2021 года удовлетворил заявление банка "Траст" о принятии мер обеспечения в рамках иска банка к Беляеву на 156,6 млрд рублей.

Суд тогда арестовал "денежные средства (в том числе денежные средства, которые будут поступать на банковский счет) или иное имущество", принадлежащие Беляеву, и находящиеся у него или других лиц, в пределах 156,6 млрд рублей. Апелляция 8 декабря оставила решение в силе. Кассация 17 февраля 2021 года подтвердила законность мер.

Между тем Арбитражный суд Москвы в пятницу отложил на 27 мая заседание по самому иску, следует из картотеки суда.

Причина отложения пока не опубликована.

На заседании 22 декабря 2021 года Беляев заявил ряд ходатайств, в частности, "об истребовании доказательств, о привлечении третьих лиц, о коллегиальном рассмотрении дела, возражения относительно перехода из предварительного судебного заседания к судебному разбирательству".

"Траст", в свою очередь, высказал возражения относительно ходатайства о коллегиальном рассмотрении дела и представил дополнительные документы.

Банк "ФК Открытие", выступающий третьим лицом по делу, также представил в материалы дела ряд документов.

Как сообщалось, суд 8 ноября 2021 года привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, АО "Открытие брокер" (Москва).

Суд тогда отказал Беляеву в оставлении иска без рассмотрения и в привлечении к участию в деле в качестве соответчика банка "ФК Открытие".

Третьими лицами по иску, кроме банка "Открытие", выступают ЦБ РФ и управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС).

Иск поступил в суд 13 августа 2021 года. 17 августа суд принял его к производству.

Этот иск является частью стратегии банка по возврату средств, выведенных Беляевым из банков "Траст" и "Открытие", и учитывает позицию ответчика о необходимости разрешения спора о его виновности в судах РФ, говорилось в сообщении "Траста".

Беляев также является одним из ответчиков по иску ЦБ о взыскании с бывших собственников и топ-менеджеров банка "Открытие" 289,5 млрд рублей. Арбитражный суд Москвы 18 сентября 2020 года удовлетворил этот иск, вышестоящие инстанции оставили решение в силе.