Десять человек задержали в Петербурге за мошенничество на свиданиях

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Полиция пресекла в Петербурге деятельность преступной группы, участники которой от имени девушек организовывали свидания с мужчинами в несуществующих ресторанах и похищали заплаченные за лжеужин деньги, сообщила в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк; задержаны 10 подозреваемых.

По предварительным данным, фигуранты создавали аккаунты на популярных сайтах знакомств, где знакомились с состоятельными мужчинами. При встрече девушки - молодые участницы группы - представлялись дочерями богатых родителей и всячески старались убедить кавалеров в своем высоком достатке.

Во время свиданий подозреваемые предлагали спутникам зайти в элитный ресторан, который по сути был имитацией заведения общепита: соучастники арендовали в центре Петербурга нежилые помещения, оборудованные под ресторанные залы - с барными стойками, столиками и фасадными вывесками, - но кухни там не было, и услуги не предоставлялись.

При ожидании заказа девушкам якобы звонили отцы с просьбой срочно привезти документы. Девушки предлагали ухажерам перенести встречу на более позднее время и просили лжеофицианта упаковать с собой оплаченный спутником ужин (еды в действительности не было).

"Как правило, посетители заказывали шампанское, лангустов и крабов. (...) Стоит отметить, что сумма счета варьировалась от 15 тыс. до 100 тыс. рублей", - сказала Волк.

По информации полиции, у входа в "ресторан" "спешащих отвезти документы" девушек ждали автомобили, которые везли их на следующее свидание. Заплаченные за ужин деньги соучастники похищали, считают в правоохранительных органах.

"Противоправная деятельность группы на территории Петербурга продолжалась около 2,5 лет. Предположительно, на уловки попадались до 25 клиентов в день", - отметила Волк.

Возбуждены дела по ст.159 УК РФ (мошенничество). Установлены и задержаны десять подозреваемых, в том числе в организации схемы: одного из вероятных участников группы суд поместил под домашний арест, остальные находятся под подпиской о невыезде. Устанавливаются их возможные соучастники.

По словам Волк, это преступное объединение отличалось строгой иерархией и распределением ролей. В состав входили администраторы псевдоресторанов, которые контролировали безопасность свиданий и вели бухгалтерию. Несколько человек выполняли функции менеджеров. Регистрацией на сайтах знакомств, поиском клиентов и виртуальным общением с ними занимались так называемые переписчики. Также в криминальной схеме были задействованы водители.

По оперативным данным, в преступную деятельность были вовлечены несовершеннолетние девушки, в связи с этим следователи полицейского главка направили материалы уголовных дел для рассмотрения вопроса о передаче для расследования в СК РФ.

Сотрудники уголовного розыска продолжают устанавливать все факты деятельности группы и предлагают пострадавшим от действий мошенников позвонить либо написать в мессенджерах по телефону: +7(911)797-03-60.