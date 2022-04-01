Игорь Конашенков в марте впервые вошел в "десятку" медийных персон по версии СКАН

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Тройка лидеров топ-10 самых упоминаемых в прессе персон по итогам марта не претерпела изменений, в список впервые попал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Таковы данные "Системы комплексного анализа новостей" (СКАН), созданной "Интерфаксом".

Президент РФ Владимир Путин по-прежнему возглавляет рейтинг, получив 525 393 ссылки в российских СМИ политической и финансово-экономической направленности.

Второе и третье места остались у президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена, они упоминались в СМИ в марте 111 359 и 101 276 раз соответственно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь занимает четвертую строчку "десятки" самых упоминаемых персон, получив 73 218 ссылок.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам марта вернулся в топ-10 по версии СКАН, у него пятое место и 61 219 ссылок в СМИ. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров, занимавший эту позицию, переместился на шестую строчку рейтинга (49 599 упоминаний). Мэр Москвы Сергей Собянин, покинувший "десятку" по итогам января, вновь фигурирует в рейтинге на седьмом месте (46 138 ссылок).

Впервые в "десятку" самых упоминаемых персон по версии СКАН попал Конашенков, заявления которого по деталям специальной военной операции РФ на Украине широко цитируются в СМИ (восьмое место, 45 531 ссылка).

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потерял две позиции рейтинга, у него девятое место и 29 508 ссылок.

На десятой строчке осталась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова (27 852 упоминания).

Покинули топ-10 мартовского рейтинга СКАН президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Значение рейтинга СКАН определяется по количеству документов с упоминанием той или иной персоны за указанный период, поступивших в СКАН из центральных и региональных СМИ, информационных агентств, специализированных и отраслевых изданий, ТВ и радио, интернет-сайтов.

СКАН (www.scan-interfax.ru) - продукт Международной информационной группы "Интерфакс" - обеспечивает пользователей оперативной информацией и доступом к электронным архивам СМИ, предоставляет уникальную возможность мониторинга и анализа текстовой информации.

В марте в СКАН создано 528 новых источников. В настоящий момент система анализирует в общей сложности 60 252 ресурса.