Обвинявшийся во взяточничестве экс-ректор вуза Москвы отсудил у властей более 6 млн руб.

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Преображенский суд Москвы взыскал более 6 млн руб. в пользу бывшего ректора Государственного университета управления (ГУУ) Виктора Козбаненко, оправданного по обвинению во взяточничестве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Требование заявителя о возмещении имущественного вреда реабилитированному, причиненного в результате незаконного привлечения к уголовной ответственности, удовлетворено частично", - сообщили агентству в суде.

Общая сумма, которая взыскана в пользу Козбаненко с Минфина РФ за счет казны, составила 6 млн 73 тыс. 49 руб. 7 коп. Большая часть из них - более 5,7 млн руб. - составляет компенсацию за расходы на оплату адвокатов, остальное - за услуги представителя, а также проведение исследований и заключения специалистов.

"В удовлетворении требований заявителя о возмещении имущественного вреда, связанного с нарушением его трудовых прав, отказано", - сказали в суде.

Козбаненко был оправдан Преображенским судом в 2017 году по обвинению во взяточничестве. Следствие утверждало, что экс-ректор ГУУ требовал у представителя компании 7 млн руб. за содействие при заключении контракта на уборку помещений и территории университета.