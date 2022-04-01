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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:11

Путин обсудит с постоянными членами Совбеза укрепление внутренней безопасности

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин обсудит с постоянными членами Совета Безопасностидополнительные меры по нейтрализации угроз в сфере внутренней безопасности.

"В повестке дня у нас сегодня обсуждение вопроса о дополнительных мерах по предупреждению и нейтрализации угроз в сфере внутренней безопасности. Докладчик - министр внутренних дел Колокольцев Владимир Александрович", - заявил президент в начале заседания.

Владимир Путин Совбез МВД Владимир Колокольцев
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