Путин обсудит с постоянными членами Совбеза укрепление внутренней безопасности

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин обсудит с постоянными членами Совета Безопасностидополнительные меры по нейтрализации угроз в сфере внутренней безопасности.

"В повестке дня у нас сегодня обсуждение вопроса о дополнительных мерах по предупреждению и нейтрализации угроз в сфере внутренней безопасности. Докладчик - министр внутренних дел Колокольцев Владимир Александрович", - заявил президент в начале заседания.