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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:11

В Челябинской области осудили участника банды, занимавшейся грабежами в 90-х

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Челябинский областной суд вынес приговор участнику банды, занимавшейся вооруженными грабежами в 1996-1997 годах, сообщает пресс-служба областной прокуратуры в пятницу.

Преступники нападали на граждан и организации, похищали личное имущество и товары из гаражей и магазинов в Челябинской области и Башкирии.

Также осужденный участвовал в разбойном нападении с целью ограбления на квартиры двух женщин-нотариусов.

Его соучастники были осуждены еще в 1999 году и уже отбыли наказание. Мужчина все эти годы проживал в Татарстане и не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Суд признал его виновным по п."а" ч.ст.158 (кража), п."а" ч.ст.161 (грабеж), п."а" ч.3 ст.162 (разбой) и ч.2 ст.209 УК РФ (участие в банде).

Ему назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев колонии строгого режима.

Челябинская област
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