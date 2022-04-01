Суд отказался банкротить входящую в ОСК крымскую судоверфь "Море"

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Крыма отказался признать АО "Судостроительный завод "Море" (Феодосия, Крым, входит в ОСК) несостоятельным (банкротом), заявление ООО "Металлинвест" (Свердловская область) оставлено без рассмотрения, говорится в материалах суда.

Компания обратилась в суд осенью 2021 года. Суть претензий не указана.

"Во введении процедуры наблюдения (. . .) отказать", - говорится в резолютивной части определения суда, принятом в конце марта. Полный текст в картотеке арбитражных дел пока не размещен.

Определение может быть обжаловано в 21-м арбитражном апелляционном суде (Севастополь).

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", "Металлинвест", созданный в 2010 году, занимается оптовой торговлей металлами и металлическими рудами, бенефициаром компании является ее руководитель Валерий Кучмистров. Выручка ООО в 2020 году (данных за 2021 год еще нет) сократилась по сравнению с показателем 2019 года в 2,5 раза, до 312,2 млн рублей, чистый убыток - в 1,8 раза, до 571 тыс. рублей.

Как сообщалось, госкорпорация "Ростех" в третьей декаде марта текущего года объявила о безвозмездной передаче 100% акций АО "СЗ "Море" в собственность АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК). Соответствующий договор заключен 14 марта 2022 года. Рыночная стоимость передаваемых акций оценивается в 432 млн рублей.

"Море" создано в 1938 году. Судоверфь производит, в частности, скоростные суда и корабли военного и гражданского назначения с динамическими принципами поддержания: на подводных крыльях, на воздушной подушке и глиссирующие.

"Море" включили в состав "Ростеха" в 2018 году. Решение о передаче завода в ОСК принято в 2021 году.

Будущее "Моря" – это перспективные направления композитного и алюминиевого судостроения, считают в ОСК. Кроме того, завод может получить часть заказов по линии ГОЗ, в первую очередь, в части кораблей и судов 3-го и 4-го рангов.

АО "Объединенная судостроительная корпорация" учреждено в марте 2007 года. 100% акций ОСК находится в федеральной собственности. В холдинг входят около 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий. ОСК строит военные корабли и гражданские суда.