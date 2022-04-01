В Крыму вернули ПЦР-тесты для детских лагерей через сутки после отмены

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с распространением COVID-19, предусматривающие ужесточения для работы детских лагерей.

Из опубликованного в пятницу на сайте крымского правительства документа следует, что возвращается требование о необходимости предоставления при заездах результатов лабораторных исследований на COVID-19 на детей и сопровождающих их лиц, полученных не ранее чем за 48 часов. Эта мера, как сообщалось, была исключена из указа накануне.

Руководителей обязали обеспечить поддержание показателя охвата двукратной иммунизацией против COVID-19 не менее 95% персонала, а невакцинированных - тестировать.

Ранее Аксенов разрешил лагерям работать на полную мощность, до этого действовало ограничение в 75% заполняемости.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Количество ежедневно выявляемых новых случаев коронавируса начало снижаться в конце февраля: этот показатель опустился с максимальных 1300 до 300. С 7 марта в регионе отменили QR-коды для посещения общественных мест.