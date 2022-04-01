Минпромторг признал дефицит чековой бумаги и рост цен на нее в регионах

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Дефицит кассовой ленты и рост цен на нее наблюдается в нескольких регионах, в настоящее время ситуация стабилизируется, поставки из недружественных стран замещаются импортом из других государств, сообщил замглавы - статс-секретарь Минпромторга РФ Виктор Евтухов

"Действительно, у нас сейчас есть рост цен, прежде всего, в два-три раза по сравнению с февралем на кассовую ленту. В некоторых регионах отдельных появился дефицит. Почему? Потому что у нас все потребители этой кассовой ленты – а это и розничные сети, и банки, и другие организации, – использовали не только отечественную, но и импортную ленту", - сказал он, выступая в эфире телеканала "Россия 24".

По слова Евтухова, на поставки из-за рубежа приходится более половины российского рынка чековой ленты.

"В момент сокращения поставок из-за рубежа соответственно все эти организации (торговли - ИФ) начали направлять запросы российским производителям, причем, на всякий случай у отдельных организаций заказы были в размере потребности на год вперед... Соответственно этот разрыв в производстве, в поставках и временный дефицит в отдельных регионах привел к этому всплеску, соответственно, и цены, и к отдельным проблемам, связанным с локальными дефицитами", - обрисовал ситуацию замминистра.

"Сейчас и поставки нормализуются, в том числе, и из других стран, с которыми у нас прекрасные отношения партнерские и дружеские, и в том числе и наши производители сейчас активно наращивают производство чековой ленты", - сообщил он.

Евтухов напомнил, что Федеральная налоговая служба предложила до конца года установить мораторий на привлечение организации торговли к ответственности за невыдачу чека. Вопрос полного отказа от чеков, по словам замглавы Минпромторга, дискуссионный, так как чеки являются элементом системы защиты прав потребителей.

Ранее Минпромторг предлагал законодательно закрепить отмену обязательной выдачи бумажного кассового чека для предприятий торговли и общепита. Эта мера была включена в перечень предложений министерства для включения в план развития экономики РФ к условиях санкционного давления.

В марте Минпромторг провел совещание с производителями кассовой ленты и ритейлерами. "Никто не заявил о том, что есть проблемы с кассовой лентой, ни одно предприятие. Кассовой ленты предостаточно у нас производится", - говорил тогда замглавы ведомства Евтухов.