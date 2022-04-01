Основатель The Bell Осетинская и историк Понасенков признаны в РФ иноагентами

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Минюст РФ признал иноагентами в пятницу восемь человек, в том числе основателя издания The Bell Елизавету Осетинскую и главреда издания Ирину Малкову.

Также в реестр внесены журналистка телеканала "Дождь" (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов) Мария Борзунова и историк Евгений Понасенков.

Помимо них Минюст признал иностранными агентами психолога Анну Голубеву, журналиста издания "Медиазона" (внесено Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов) Аллу Константинову, Мурада Мурадова и активиста Виктора Воробьева.