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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:29

Основатель The Bell Осетинская и историк Понасенков признаны в РФ иноагентами

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Минюст РФ признал иноагентами в пятницу восемь человек, в том числе основателя издания The Bell Елизавету Осетинскую и главреда издания Ирину Малкову.

Также в реестр внесены журналистка телеканала "Дождь" (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов) Мария Борзунова и историк Евгений Понасенков.

Помимо них Минюст признал иностранными агентами психолога Анну Голубеву, журналиста издания "Медиазона" (внесено Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов) Аллу Константинову, Мурада Мурадова и активиста Виктора Воробьева.

Минюст РФ Елизавета Осетинская Ирина Малкова Мария Борзунова Евгений Понасенков
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