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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:42

Рогозин заявил, что решение о сотрудничестве по МКС примут после доклада руководству РФ

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Государственная корпорация "Роскосмос" готовит доклад руководству России о перспективах дальнейшего сотрудничества с иностранными партнерами в рамках Международной космической станции (МКС) на фоне санкций.

"Решение мы примем после того, как "Роскосмос" проведет анализ и доложит свою позицию политическому руководству страны", - сказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

"МКС им нужна. Без русских они там не могут справиться потому, что никто кроме нас не может доставить топливо на Международную космическую станцию. Никто кроме наших двигателей наших грузовых кораблей не может корректировать положение Международной космической станции, уворачивая ее от космического мусора", - сказал Рогозин.

"Но санкции никто не отменяет", - сообщил он.

31 марта истек срок, который "Роскосмос" определил для NASA, Европейского и Канадского космических агентств для снятия санкций в отношении нескольких российских предприятий.

Россия и США вели переговоры о заключении соглашения о возобновлении перекрестных полетов на МКС.

После начала российской военной операции на Украине многие страны ввели в отношении Москвы масштабные санкции.

27 марта Рогозин сообщил журналистам, что не видит необходимости в возобновлении практики перекрестных полетов.

Роскосмос МКС Дмитрий Рогозин
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