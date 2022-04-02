Жительницу Мордовии обманули более чем на 90 тыс. руб. при попытке купить 2 т сахара

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Жительница города Темников (Мордовия) перевела мошенникам крупную сумму денег, пытаясь купить 2 т сахара, сообщается на сайте республиканского управления МВД в субботу.

По данным полиции, пострадавшая нашла в интернете объявление о продаже сахара с выгодной ценой.

"Она прошла по ссылке и позвонила по указанному на страничке номеру телефона. Ей ответил якобы менеджер организации, который пояснил, что они готовы осуществить поставку двух тонн продукции в Саранск по цене 45 рублей за килограмм", - говорится в сообщении.

Девушка согласилась на это предложение и по просьбе собеседника полностью оплатила заказ на сумму более 91 тыс. рублей.

Когда наступил день доставки, пострадавшая заказ так и не получила. Лжеменеджер сообщил, что доставка якобы задерживается, однако девушку это не устроило, и она попросила вернуть ей деньги. После этого на звонки покупательницы перестали отвечать.

Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).