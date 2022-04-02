Путин и Токаев обсудили ситуацию на Украине

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, сообщила пресс-служба Кремля.

"Обсуждены актуальные темы двусторонней повестки дня с акцентом на практические аспекты развития взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. Рассмотрены перспективы углубления взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве. Подтвержден взаимный настрой на всемерное укрепление российско-казахстанских отношений союзничества и стратегического партнерства", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "Путин информировал о ходе специальной военной операции по защите Донбасса, а также о переговорах российских и украинских представителей".

Условлено о контактах на различных уровнях, сообщает пресс-служба.

В пресс-службе президента Казахстана сообщили, что "высказано общее понимание исключительной важности достижения договоренностей относительно нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса Украины".

"Президенты подробно обсудили нынешнее состояние и перспективы развития торгово-экономического сотрудничества между двумя государствами", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Казахстана.

"Достигнута договоренность об активизации взаимодействия между правительствами двух стран по наиболее важным товарным позициям с целью сохранения динамики двусторонней торговли", - отмечается в сообщении.