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Минобрнауки назвало рекомендательным письмо вузам о переносе контента с YouTube

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В Министерстве науки и высшего образования РФ сообщили, что письмо ведомства, адресованное вузам, о переносе видеоконтента с YouTube на отечественные платформы, носит рекомендательный характер.

"Существующий тренд на импортозамещение коснулся, вне всякого сомнения, и медиаплатформы. Поэтому мы предложили вузам переносить свой видеоконтент на отечественные платформы", - заявил директор департамента координации информационной и просветительской деятельности Минобрнауки России Андрей Толмачев, чьи слова процитировали "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства в субботу.

"Важно, чтобы информация для абитуриентов, студентов и преподавателей была доступна на максимально возможном количестве ресурсов. Решение о переносе видео в другие сервисы носит рекомендательный характер", - подчеркнул Толмачев.

В свою очередь в пресс-службе сказали, что "вузы автономны в принятии своих решений, это определено в федеральном законе об образовании. Письмо Минобрнауки России имеет рекомендательный характер и направлено на максимальную представленность университетов в российских VK.Video и Rutube".

В пятницу на сайте Юго-Западного государственного университета было опубликовано письмо Минобрнауки РФ, где содержится просьба к вузам о переносе видеоконтента с YouTube на сервисы VK.Video и Rutubе. Позже данное письмо стало распространяться по телеграм-каналам.

Минобрнауки РФ
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